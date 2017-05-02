На территории Азербайджана ожидаются грозы и дожди

2017-05-02 12:53 | www.apa.az | 2

Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14°, днем 20-25° тепла, в Баку ночью 12-14°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до 5 мая слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.