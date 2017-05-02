Али Гасанов: В Азербайджане началась новая стадия общественно-политической трансформации

2017-05-02 12:44 | www.oxu.az | 2

Несмотря на провокации внутренних и внешних кругов, придерживающихся антиазербайджанской позиции, восстановление в стране общественно-политической стабильности Гейдаром Алиевым создало выгодные условия для проведения демократических реформ, что сыграло важную роль в ускоренном процессе государственного строительства и формировании нового экономико-политического режима.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в статье помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, члена совета правления партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Гасанова в газете «Азербайджан».

Он отметил, что в первые годы прихода к власти Гейдара Алиева политические угрозы, направленные против национального единства, требовали серьезного решения вопросов внутренней стабильности в республике, обеспечения общественно-политической и социально-этнической безопасности, создания гражданской солидарности и других:

«Поэтому при проведении политических реформ одним из важных факторов стало обеспечение общественно-политической и социально-этнической безопасности, что является неотъемлемой частью системы внутренней безопасности, изучение влияния на интересы народа коренных изменений в обществе».

Помощник президента отметил, что политические реформы обусловили занятие своего важного места в обществе принципа конструктивного сотрудничества и солидарности, а это одна из основных черт, характеризующих демократическую политическую систему:

«Общенациональный лидер принимал независимую позицию каждого, право на иное мышление, даже чрезмерно закрывал глаза на необоснованную критику оппонентов. Гейдар Алиев смотрел на демократию, как на понятый дисциплинированный, творческий процесс и придерживался непримиримой позиции в отношении политических авантюристов, пытающихся создать в обществе хаос, злоупотребляя этим понятием. Во время проведения политических реформ в центре внимания были создание единства общественно-политических сил и во имя развития правового государства и гражданского общества отказ от личных, групповых интересов, исходя из национальных интересов.

Создание конструктивного сотрудничества среди большинства политических сил страны стало одним из основных факторов, ускоривших процесс государственного строительства».

Н.О.