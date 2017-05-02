Сотрудники NIKOIL | Bank традиционно сдали кровь

2017-05-02 12:50 | www.oxu.az | 2

В преддверии Международного дня талассемии, коллектив «НИКОЙЛ» Банка провел традиционную добровольную акцию по сдаче донорской крови для больных детей. Сотрудники центрального офиса и городских филиалов приняли участие в данной акции, еще раз доказав, что Банк по достоинству несет звание почетного донора. Данная традиция, проводимая два раза в год, реализуется в рамках программы социальной корпоративной ответственности банка.

NIKOIL | Bank - это универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil.