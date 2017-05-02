Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли президента и генсека Международной федерации гимнастики

2017-05-02 12:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник приняли президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе и генерального секретаря Международной федерации гимнастики Андре Гайсбухлера.

Глава государства подчеркнул очень успешное проведение соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, отметив, что в Азербайджане и до этого на высоком уровне организовывались чемпионаты мира и Европы по гимнастике и другие престижные мероприятия.

Президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди, президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за успешное проведение соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку и в целом за поддержку, оказываемую гимнастике как виду спорта.

Также президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе передал свои поздравления в связи с организацией на высоком уровне Европейских игр в 2015 году. Он выразил надежду на то, что азербайджанские гимнасты добьются успехов на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Глава государства поздравил с проведением в Токио этого важного спортивного мероприятия. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане развитию спорта оказывается большое внимание, и что интерес молодого поколения к спорту день ото дня растет.

Генеральный секретарь Международной федерации гимнастики Андре Гайсбухлер отметил, что Азербайджан достиг невероятных успехов в сфере спорта и развитии страны в целом, подчеркнул, что процессы большого развития в Азербайджане в последние годы производят глубокое впечатление.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в столице и других регионах страны осуществляются широкомасштабные работы по строительству и созиданию, с удовлетворением подчеркнул, что построена самая современная спортивная инфраструктура, в том числе прекрасный гимнастический дворец спорта.

Гости оценили работы, проводимые в сфере гимнастики в Азербайджане, как большой вклад, вносимый в развитие гимнастики как вида спорта в мире.

Первая леди, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что испытывает чувство гордости в связи с тем, что руководит Федерацией гимнастики в стране, и, в частности в связи с успехами, достигнутыми в этой сфере, а также отметила, что в то время, когда в Азербайджане закладывались основы развития гимнастики, этот вид спорта не был настолько популярен.

«Сейчас же к гимнастике проявляется большой интерес, в частности много девушек хочет заниматься этим видом спорта и участвовать в соревнованиях. Это очень большое достижение, и мы гордимся этим», - сказала Мехрибан Алиева.