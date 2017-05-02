Прогноз погоды от синоптиков

2017-05-02 13:05 | www.oxu.az | 2

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, местами возможен слабый туман. Утром и днем в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 11-14, днем 20-25, в Баку ночью 12-14, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба в пределах нормы. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами осадки будут интенсивными. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 12-17 градусов тепла.

Н.О.