SOCAR строит новую платформу на морском месторождении

2017-05-02 12:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR начала строительство новой стационарной морской платформы №730 на морском месторождении "Банка Дарвина", говорится в распространенном во вторник сообщении SOCAR

Согласно сообщению, платформа будет рассчитана на бурение 16 эксплуатационных скважин.

"Платформа будет установлена на шести опорных блоках на глубине 8-8,5 метра. На основании будут расположены производственная и жилая зоны, соединенные между собой двумя пешеходными мостами, две посадочные и четыре причальные площадки, а также промежуточная секция", - говорится в сообщении.

Общая площадь морской платформы составит 3,48 тысячи квадратных метров.

"Для строительства платформы будут использованы 3,13 тысячи тонн металлоконструкций, подготовка которых уже началась. В настоящее время ведутся работы по строительству опорных блоков. С нового объекта планируется ежесуточно добывать 1,6-2 тысячи тонн нефти", - сказано в сообщении.

В январе-марте 2017 года SOCAR добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 1,85 миллиона тонн нефти против 1,9 миллиона тонн, добытых за аналогичный период 2016 года.

(Автор: Максим Цурков)

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