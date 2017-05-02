Бал Института костюма - 2017: Джей Ло с новым бойфрендом, Беллучи в «голом» платье – ФОТО

2017-05-02 13:15 | www.oxu.az | 4

Бал Института костюма, или Met Gala, продолжается. В Метрополитен-музее уже появились Наталья Водянова, Кэти Перри, Эмили Ратажковски, Рианна, а теперь к ним присоединились и другие звездные гости, передает Oxu.Az со ссылкой на spletnik.ru.

Для некоторых из них Бал стал не только площадкой для демонстрации яркого образа, но и местом, где можно во всеуслышание рассказать о переменах в личной жизни. Так, Дженнифер Лопес пришла на Met Gala вместе со своим новым бойфрендом Алексом Родригесом, с которым начала встречаться этой весной.

Дресс-код Met Gala в этом году отсылал к теме новой выставки Института костюма, посвященной коллекциям японского модельера и создательнице марки Comme des Garcons Рей Кавакубо.

A.C.

