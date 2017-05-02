Огтай Асадов: В ПАСЕ принято неверное решение о Турции

2017-05-02 13:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На весенней сессии ПАСЕ было принято неверное решение о Турции. После пост-мониторингового периода Турцию вновь вернули в состояние режима мониторинга, сказал спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов, выступивший на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Огтай Асадов отметил, что Турция является одной из стран принимавших участие в процессе создания ПАСЕ. «Турция завершила мониторинговый период 13 лет назад. Однако, впервые ПАСЕ вновь вернула страну находившуюся в пост-мониторинговом периоде в состояние режима мониторинга. Наша делегация выступила против этого решения», - сказал спикер.

Напомним, что недавно большинство депутатов ПАСЕ проголосовало за резолюцию, которая предполагает возвращение Турции под режим мониторинга.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)