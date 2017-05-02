Возобновляются трехсторонние встречи с участием Азербайджана и Турции

2017-05-02 13:21 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Азербайджана в Турции Эркан Озорал.

Посол отметил, что референдумный процесс уже завершен, летом планируется проведение встречи в трехстороннем формате.

«В каком формате сначала будет проведена встреча зависит от готовности третьей страны», - сказал дипломат.

Отметим, при участии Азербайджана и Турции проводятся встречи на разных уровнях в форматах Азербайджан-Турция-Грузия и Азербайджан-Турция-Туркменистан.