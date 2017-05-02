Афлатун Амашов обвинил представителя МИД России в оскорблении азербайджанских журналистов

2017-05-02 13:38 | www.apa.az | 2

Председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашов обвинил представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову в регулярном оскорблении азербайджанских журналистов.

Как сообщает АПА, в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса А.Амашов сказал, что этот вопрос уже стал одним из самых обсуждаемых в азербайджанском обществе.

А.Амашов отметил, что Мария Захарова разозлилась, услышав вопрос о Дильгаме Аскерове. Депутат заявил, что подобное поведение представителя МИД России демонстрирует непрофессионализм и противоречит дипломатическому этикету: «Я предлагаю, чтобы и Милли Меджлис рассмотрел этот вопрос».