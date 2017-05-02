Twitter заморозил арабский аккаунт аятоллы Хаменеи

2017-05-02 13:25 | www.oxu.az | 2

Twitter заморозил арабский аккаунт верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, в котором публиковались новости о нем.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Mehr.

На данный момент Twitter не сообщил о причине заморозки. Сейчас у Хаменеи появился новый аккаунт.

По информации агентства, ранее арабский аккаунт верховного лидера Ирана несколько раз подвергался атакам хакеров.

Также у Али Хаменеи есть страницы в Twitter на английском, французском и испанском языках.

Н.О.