Twitter заморозил арабский аккаунт аятоллы Хаменеи
2017-05-02 13:25 | www.oxu.az | 2
Twitter заморозил арабский аккаунт верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, в котором публиковались новости о нем.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Mehr.
На данный момент Twitter не сообщил о причине заморозки. Сейчас у Хаменеи появился новый аккаунт.
По информации агентства, ранее арабский аккаунт верховного лидера Ирана несколько раз подвергался атакам хакеров.
Также у Али Хаменеи есть страницы в Twitter на английском, французском и испанском языках.
Н.О.