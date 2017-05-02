В Азербайджане формируется новый подход для развития стартап- движения в регионах страны (ФОТО)

2017-05-02 13:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд развития информационных технологий министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана формирует новый подход по развитию стартап-движения в регионах, сказал Trend во вторник исполнительный директор Госфонда Эльчин Зейналов.

По словам Зейналова, с этой целью по инициативе министерства организован двухдневный тренинг Startup Yarat, который проводится в учебно-образовательном центре "Электронное правительство". К тренингам привлечены отраслевые специалисты и эксперты Госфонда и ООО "Парк высоких технологий", которые поделятся своим опытом и ответят на интересующие участников вопросы.

Тренинг проводится в формате видео-моста и охватывает пять регионов (города Нахчыван, Гянджа, Лянкяран, Мингячевир и Сумгайыт).

"Известно, что в настоящее время проходит очередной этап грантового конкурса стартапов, и в этой связи тренинги особенно важны, так как предоставляют информацию желающим участвовать в проводимых Госфондом конкурсах. Будет также широко освещаться тема относительно необходимых мер для коммерциализации инновационных идей, которые в конечном итоге могут принести пользу экономике Азербайджана в целом. Наша цель заключается в развитии стартап-движения в регионах, повышении интереса к электронным услугам за пределами Баку для еще большого развития инновационного предпринимательства в стране",- сказал Зейналов.

Выступая на открытии тренингов, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде, сказал, что проводимые сессии отраслевых экспертов способствуют повышению навыков и знаний участников, которые смогут применить их в продвижении собственных проектов.

"Одной из важных составляющих является повышение навыков начинающих стартапов, чтобы они могли грамотно представлять свои проекты. Это очень важно, так как, в проводимых Госфондом конкурсах, информация о проектах зачастую излагается в краткой форме, что в дальнейшем вызывает вопросы. Чтобы избежать этого руководители проектов должны раскрывать их суть", - сказал Велизаде.

Цель министерства, по словам Велизаде, заключается в оказании поддержки стартап-движению в стране и неотъемлемую роль в этом процессе играют такие структурные подразделения ведомства, как Государственный фонд поддержки информационных технологий и ООО "Парк высоких технологий", оказывающие необходимую поддержку инновационному предпринимательству для практической реализации их идей и проектов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы число таких проектов только увеличивалось, чтобы идеи молодых специалистов воплощались в конкретный проект, который в свою очередь превратился бы в бизнес и приносил доход. И мы рады, что это движение сегодня охватывает не только столицу, но и регионы Азербайджана. Сегодня стартаперы из районов подключаются к этому стартап-движению, и представляют свои проекты на конкурсы Госфонда", - сказал Велизаде.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)



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