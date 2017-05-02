Молодые музыканты в Баку поразили публику виртуозностью исполнения (ФОТО)

2017-05-02 13:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт студентов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Вечер был организован Азербайджанской государственной филармонией имени Муслима Магомаева, телеканалами AzTV и Mədəniyyət с целью поддержки молодых талантливых музыкантов.

В концертной программе были исполнены сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов. Гости программы были поражены виртуозностью исполнения молодых музыкантов. После каждого музыкального номера звучали бурные аплодисменты.

В заключение вечера выступил ансамбль "Detaşe" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, руководителем которого является народная артистка, профессор Захра Гулиева.

(Автор: Джани Бабаева)