MHP не войдет в коалицию с АКР

2017-05-02 13:56 | www.apa.az | 2

Партия националистического движения (МНР) не войдет в коалицию с Партией справедливости и развития АКР.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт businessht.com.tr, об этом заявил лидер МНР Довлет Бахчели.

Д.Бахчели сказал, что в настоящий момент правительство выполняет свои обязанности, и право производить какие-либо изменения в составе правительства принадлежит правящей партии: «Ошибочны предположения, что МНР за несколько министерских портфелей готова войти в коалицию».

Отметим, во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Индию в числе сопровождавших его лиц был и депутат от МНР, бывший футболист Саффет Санджаклы, из чего многими был сделан вывод о готовности МНР войти в коалицию с правящей партией. Д.Бахчели заявил, что Р.Эрдоган предлагал принять участие в визите и депутатам от других партий, в связи с тем С.Санджаклы дал свое согласие.