На выставке пищевой промышленности примут участие ведущие компании 10 стран

2017-05-02 13:57 | www.apa.az | 2

С 17 по 19 мая в Баку Экспо Центре пройдут одни из значимых событий пищевой промышленности региона – 23-я Азербайджанская международная выставка «Пищевая Промышленность» WorldFood Azerbaijan 2017 и Каспийская международная выставка «Упаковка, тара, этикетка и полиграфия» IpackCaspian 2017.

Как передает АПА-Экономикс, за годы проведения выставка WorldFood Azerbaijan прочно закрепила свою позицию как ведущего крупного события в пищевой отрасли Прикаспийского региона. WorldFood Azerbaijan служит импульсом для развития пищевой промышленности и рассчитана на профессиональных посетителей, деятельность которых связана с данной областью. Официальную поддержку выставке оказывает Министерство сельского хозяйства, Национальная конфедерация предпринимателей и Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане. Организаторами выступают компания Iteca Caspian и ITE Group.

В ежегодной выставке примут участие ведущие компании из Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Казахстана, России и других стран. С национальным стендом выступят Венгрия и Республика Беларусь. С региональным стендом участвуют Дагестан и Ставропольский край. Второй год подряд в выставке принимает участие Государственный чайный комитет «Шри-Ланка Ти Борд», который возглавляет группу компаний-производителей 100% цейлонского чая из Шри-Ланки. Отрадным фактом является то, что на выставке активно будут представлены азербайджанские компании и, в частности, местные экспортеры фруктов и овощей.

Среди продукции, которую экспоненты собираются продемонстрировать профессиональным посетителям шоколадные конфеты, колбасные изделия, бакалею, чай, рис, ингредиенты, напитки, фрукты и овощи, хлебопекарное и лабораторное оборудование и многое другое.

В составе участников выставки IpackCaspian этого года, целый ряд компаний из Азербайджана, Италии, ОАЭ, России, Турции и других стран, предлагающих как саму тару и упаковку, так и различные решения ее производства.

Параллельно работе выставки в Баку Экспо Центре организаторы запланировали проведение двусторонних встреч между поставщиками продуктов питания и представителями розничных торговых сетей по вопросу поставки продукции на полки ведущих магазинов страны. Во время этих встреч участники смогут провести прямые переговоры с ведущими розничными торговыми сетями.

Таким образом, выставка пищевой промышленности вновь станет надежным фундамент для встреч специалистов, демонстрации оборудования, товаров и услуг пищевой отрасли, предоставит возможность найти клиентов, укрепить уже существующие отношения с партнерами по бизнесу, выйти на новые рынки сбыта.