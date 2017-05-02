«Decoria»: Все для дома! – ФОТО

2017-05-02 14:00 | www.oxu.az | 2

В пятницу, 28 апреля, в торговом центре Gənclik Mall в Баку состоялась церемония открытия магазина «Decoria». Лозунг магазина «Все для дома!». Покупателей ожидали сюрпризы и скидки.

Как передает Oxu.Az, магазин занимает территорию в 2 тыс. кв. метров и предлагает товары для домов, офисов и дач.

Покупателям предлагается ассортимент из более чем 10 тыс. товаров 400 марок от 200 производителей. В магазине можно приобрести мебель, домашнюю и кухонную утварь, предметы для ванной, ковры, инструменты для ремонта, все необходимое для дачи и т.д.

Разобраться в многообразии товаров покупателям помогут 60 человек персонала. Цель открытия магазина – предложить покупателям более качественные товары по более выгодным ценам.

Марка «Decoria» планирует за год открыть в Баку три магазина, за три года еще 10 магазинов в других городах Азербайджана. Цели на этом не ограничиваются: магазины планируется открыть и за пределами нашей страны, чтобы продвигать азербайджанский бренд «Decoria» за границей.

Айтен Садыгзаде

Фото: Исмаил Нур

