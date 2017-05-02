Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

2017-05-02 14:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами ожидается слабый туман, утром и днем в некоторых местах полуострова - кратковременный дождь. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем - 20-25, в Баку ночью - 12-14, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-50 процентов.

До 5 мая слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятными для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана возможны грозовые дожди, местами ливневые. Ветер восточный.

Ночью - 10-15, днем - 23-28, в горах ночью - 5-10, днем - 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)