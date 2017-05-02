Самые очаровательные азербайджанские дети в конкурсе Colorfull spring (ФОТО)

2017-05-02 14:12 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел детский вечер моды Colorfull spring, организованный Art production, сообщает Trend Life.

Несмотря на то, что детская мода достаточно давно уже превратилась в отдельную индустрию, в этом сезоне она уверенно шагает в ногу со взрослой. На показах можно увидеть все направления: от романтической классики с костюмами и вечерними платьями для малышей, до фолка 70-х с обилием этнических принтов и эклектических моделей. Однако мода детской одежды всегда интересней, чем взрослой, и модельеры на этот раз представили свои работы, руководствуясь правилом – «Все должно быть по-сказочному».

На подиум вышли более двадцати очаровательных детей, которые предстали в платьях и костюмах от 15 молодых дизайнеров. Победители среди юных моделей выбирались членами жюри и голосованием зрителей. Ведущим вечера был телеведущий Сейран Бабаев.

В состав жюри вошли – детский композитор Марьям Алибейли, телеведущая Наргиз Вахабгызы, певец Самир Орудж, модельер Динара Амрахова и стилист Самиральдо.

Решением жюри победителем была выбрана Лейла Фархадзаде, второе место - Зарина Мамедова и Нурай Алескерова, третье – Эсмиральда Джалилова. Зрительским голосованием места с первого по третье место распределились следующим образом - Нигяр Агамирзоева, Малахет Зульфугарова и Аминат Багирова.

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(Автор: Вугар Иманов)