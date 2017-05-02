Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye üye oldu

2017-05-02 14:42 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonrası anayasanın ilgili maddesinin değişmesinin ardından bugün partisine dönüyor.

AK Parti'nin hükümette olduğu son 15 yıl içerisinde bugün ayrı bir önem taşıyor.16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda oylanan maddelerden biri olan ve "Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişiği kesilir." maddesinin kaldırılmasının ardından 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'ye yeniden üye oluyor .AK Parti'nin salı günleri TBMM'de gerçekleştirdiği grup toplantısı bugüne özel olarak Söğütözü'ndeki Genel Merkez'de gerçekleştiriliyor.

BİNALİ YILDIRIM KAPIDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 979 gün sonra tekrar üye olmak için kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti'ye geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden makam aracıyla AK Parti'ye hareket eden Erdoğan'a, çok sayıda araç konvoyla eşlik etti.Erdoğan, AK Parti'ye Söğütözü Caddesi üzerindeki genel başkan girişinden girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı ve AK Parti genel başkan yardımcıları tarafından karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti'ye üyelik töreninin gerçekleştirileceği salona geçti.



CUMHURBAŞKANI RESMEN AK PARTİ'DE



Erdoğan salona girerken Dombıra müziği çaldı. Ak Partililer şarkıya alkışlarla eşlik etti. Salonda ağlayanlar dikkat çekti. Tören başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,AK Parti'ye üyelik beyannamesini imzaladı