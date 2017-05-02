Магистры UNEC в Нефтяном фонде (ФОТО)

2017-05-02 14:36 | www.trend.az | 3

Магистры Международного центра магистратуры и докторантуры UNEC побывали в Государственном нефтяном фонде Азербайджанской Республики (ГНФАР). Основной целью визита являлось близкое ознакомление с процессом работы фонда.

На встрече, состоявшемся по приглашению ГНФАР, магистрам была дан информация на темы инвестиционных проектов фонда, стратегического распределения инвестиционных средств, контроля инвестиционного портфеля, анализа, расчета и исследования рисков. В то же время магистры ознакомились с историей, обязанностями, правовыми документами, структурой управления фонда, с проектами «Самурско-Абшеронская оросительная система», «Государственная программа по обучению молодежи за рубежом на 2007-2015 гг.», «Южный газовый коридор», «Баку-Тбилиси-Карс», провели осмотр музея фонда.

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