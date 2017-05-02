Министр обороны Ирана предостерег от агрессии в отношении Сирии

2017-05-02 14:44 | www.trend.az | 3

Любая агрессия в отношении Сирии приведет к осложнению кризиса в этой стране и продолжению насилия в ближневосточном регионе, считает министр обороны Ирана Хосейн Дехган, передает РИА Новости.

"Любые агрессивные действия, предпринимаемые в отношении Сирии, приведут к осложнению этого кризиса, расширению масштабов военных действий и продолжению насилия в регионе", — сказал Дехган, слова которого приводит ливанский телеканал "Аль-Маядин".

По словам главы оборонного ведомства, Тегеран "предостерегает соседние страны от агрессивных актов в отношении Сирии". "Все страны должны способствовать сохранению территориальной целостности Сирии и уважать ее", — подчеркнул иранский министр.

Упомянув в этой связи недавнюю атаку США на сирийскую военную базу "Шайрат", Дехган отметил, что она "стала попыткой (Вашингтона) поднять боевой дух террористов и сохранить безопасность Израиля".

Седьмого апреля Соединенные Штаты нанесли с кораблей удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Россия и Иран назвали действия американской стороны актом агрессии против суверенного государства и нарушением международного права.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.