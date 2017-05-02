ЕС: Переговоры по новому соглашению с Азербайджаном будут вестись на регулярной основе

2017-05-02 14:41 | www.apa.az | 2

«После того, как 7 февраля успешно начались переговоры между Азербайджаном и Евросоюзом, первый официальный этап начался 25-26 апреля в Баку».

Об этом АПА сказала представитель Евросоюза Мая Косиянчич, комментируя результаты переговоров в Баку.

Она отметила, что переговоры прошли в конструктивном ключе: «Обе стороны обладают сильной волей для достижения нового амбициозного соглашения, которое заменит подписанное между Азербайджаном и ЕС в 1996 году соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Соглашение будет охватывать сферы политики, экономики и торговли. Переговоры будут вестись на регулярной основе в Азербайджане, Брюсселе, а также с помощью видеоконференций для того, чтобы не было задержек».