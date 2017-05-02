Эрдоган вновь стал членом АКР

2017-05-02 14:48 | www.apa.az | 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 33 месяца спустя вновь стал членом созданной им Партии справедливости и развития (АКР).

Как сообщает АПА со ссылкой на телеканал NTV, внесенные 16 апреля в конституцию страны дополнения и изменения позволили президенту стать членом и председателем партии.

Сегодня в Анкаре в штаб-квартире АКР в связи с этим была проведена церемония, в которой приняли участие члены руководящих органов партии и депутаты. Бинали Йылдырым представил Эрдогану декларацию в связи с его членством в АКР, которую Эрдоган немедленно подписал. Таким образом, Эрдоган официально вновь стал членом этой партии. На следующем этапе 21 мая будет проведен внеочередной съезд для избрания Эрдогана председателем АКР.

Отметим, в связи с избранием Эрдогана президентом страны в августе 2014 года он покинул ряды партии и пост ее председателя.