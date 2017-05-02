Стал известен состав азербайджанского жюри «Евровидения 2017»

2017-05-02 14:42 | www.oxu.az | 2

На официальном сайте международного песенного конкурса «Евровидение-2017» опубликован список имен экспертного жюри всех стран-участниц.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в состав азербайджанского жюри в этом году войдут народные артисты Азербайджана Афаг Меликова, Александр Шаровский, Анвер Садыхов, заслуженная артистка Севда Алекперзаде, вокалист и музыкант Анар Гусейнли.

Отметим, что голоса жюри будут прибавлены к голосам телезрителей, и в результате их суммирования будет назван победитель.

Азербайджан на конкурсе представляет Диана Гаджиева (сценический псевдоним Dihaj) с композицией Skeletons. Авторы конкурсной песни - композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман. Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017» пройдет в Киеве 13 мая, полуфиналы - 9 и 11 мая. Dihaj выступит в первом полуфинале конкурса.

А.С.

