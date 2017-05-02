Обезврежен нарушитель азербайджанской границы

2017-05-02 14:50 | www.oxu.az | 3

В понедельник, 1 мая, около 21:30 в селе Юхары Зейхур в Гусарском районе, на территории лесного массива была пресечена попытка вооруженного лица пересечь госграницу Азербайджанской Республики.

Как передает Oxu.Az со ссылкой АПА, не подчинившийся законному требованию нарушитель границы Эльвин Мамедъяров, 1991 года рождения, оказал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и открыл по ним огонь. В ответ на это было применено табельное оружие, нарушитель был обезврежен.

По факту Гусарской районной прокуратурой начато расследование.

Н.О.

