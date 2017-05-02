В Баку приедет звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович (ФОТО)

2017-05-02 14:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 3 и 4 июня Московский театр комедии представит красочный спектакль "Красная шапочка" – в главной роли звезда сериала "Папины дочки", актриса театра и кино Мирослава Карпович, сообщает Trend Life. Начало сеансов в 12.00 и 15.00.

Страшно смешная сказка - детская комедия предлагает новую интерпретацию известной сказки Шарля Перро. Волк тут не такой страшный, Маленькая девочка – любопытная и добрая, Охотники – весьма необычные, а Бабушка и Мама идут в ногу со временем. Нет, конечно, главная сюжетная линия не изменилась - мать отправляет дочку отнести бабушке пирожки, поскольку та еще и приболела. Правда, как оказалось, ни насморка, ни температуры у бабушки нет…

Спектакль не только насыщен замечательной музыкой, юмором и приключениями – он ещё и интерактивный. Маленьких зрителей пригласят поучаствовать в действии наравне с актёрами, а родители, бабушки и дедушки при желании тоже смогут принять участие. Детей и взрослых ожидают захватывающие встречи и приключения! Весёлое, интересное и даже страшноватое гармонично сочетаются в спектакле, заставляя сказку заиграть новыми красками.

Билеты на спектакль можно приобрести во всех кассах города и центрах Службы ASAN, а также онлайн на сайте https://iticket.az/. Телефон для справок и бесплатной доставки билетов (077) 600-00-60.

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(Автор: Вугар Иманов)