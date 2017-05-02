Twitter заблокировал страницу духовного лидера Ирана на арабском языке

2017-05-02 14:50 | www.apa.az | 2

Социальная сеть Twitter приостановила действие аккаунта духовного лидера и руководителя Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, в котором освещались события и новости о нем на арабском языке.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, в Twitter не рассказали о причинах такого шага. Прежде аккаунт аятоллы Али Хаменеи не раз подвергался кибератакам со стороны хакеров.

Вместо заблокированной временно действует новая учетная запись. Помимо арабского, верховный лидер Ирана имеет аккаунты в Twitter на английском, французском и испанском языках.