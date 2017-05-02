BP намерена запустить новый проект в Азербайджане

2017-05-02 14:52 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, BP вслед за основными конкурентами, в числе которых Exxon Mobil, Chevron и Total, сообщила о большей, чем ожидалось, квартальной прибыли, главным образом благодаря росту цен на нефть и газ. BP сообщила, что чистая прибыль составила 1,51 миллиарда долларов, что превысило средние ожидания аналитиков на уровне 1,26 миллиарда долларов.

Нефтяная компания заявила, что намерена запустить восемь проектов в текущем году, в том числе в Омане и Азербайджане. BP надеется увеличить добычу на 800 тыс. баррелей в сутки к концу десятилетия. «Увеличение добычи за счёт новых проектов разведки и добычи, как ожидается, будет способствовать улучшению потока денежных средств со второй половины 2017 года», - сообщила компания в отчёте о квартальных результатах.