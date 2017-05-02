Салим Муслимов: Безработица среди молодежи составляет 9%

2017-05-02 14:56 | www.oxu.az | 3

Каждый год на трудовой рынок Азербайджана поступает более 100 тыс. молодых людей. По прогнозам, в 2017 году на трудовой рынок страны поступит 108 тыс. 500 молодых людей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

Министр заявил, что более 69 тысяч из поступающих на рынок молодых людей имеют высшее, среднее специальное или профессиональное образование.

По словам С.Муслимова, уровень безработицы в стране составляет примерно 5%, в то время как среди молодежи безработных 9%:

«В Азербайджане 29% населения составляет молодежь. Это самый высокий показатель не только в Восточной Европе, но и среди бывших стран СНГ».

У.А.

