В Азербайджане будет проще использовать движимое имущество в качестве залога для получения кредита

2017-05-02 15:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана во вторник принял во втором чтении законопроект “Об обременении движимого имущества”.

Законопроект позволит упростить использование различного инвентаря, оборудования и других движимых объектов в качестве залога при получении кредита. Он отражает вопросы продажи предмета обременения, распределения полученных при этом доходов, правила регистрации движимого имущества в соответствующем реестре и другие вопросы.

В то же время законопроект предусматривает внедрение с первого декабря 2017 года реестра движимого имущества в Азербайджане. Реестр движимого имущества, где будет храниться информация о движимых объектах, позволит, например, любой кредитной организации перед принятием объекта в качестве залога проверять, не является ли этот объект залоговым объектом для другого займа.

В рамках закона будет создан специальный портал, с помощью которого любой желающий сможет зарегистрировать свое движимое имущество и впоследствии использовать его в качестве залога.

Движимое имущество могло и ранее использоваться в качестве предмета залога, однако из-за отсутствия достаточной информации кредитные организации предпочитали не идти на подобный риск, ведь не всегда можно установить, кому на самом деле принадлежит это имущество, является ли оно уже предметом залога.

(Автор: Азад Гасанли)

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