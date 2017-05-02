Президент Азербайджана утвердил поправки в закон “О трудовых пенсиях”

2017-05-02 15:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в закон “О трудовых пенсиях”.

Поправки предусматривают ликвидацию понятия "базовой части трудовой пенсии" и 12-летнего стажа, необходимого для назначения пенсии, а также постепенного увеличения пенсионного возраста для женщин и мужчин до 65 лет.

Согласно поправкам, предусматривается поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, женщин - с 60 до 65. Пенсионный возраст будет увеличиваться ежегодно на шесть месяцев для мужчин до 2021 года, женщин - до 2027 года.

Ввиду ликвидации понятия "базовая часть пенсии" в закон вводится понятие "минимальная пенсия". Размер минимальной пенсии с первого января 2017 года составляет 110 манатов.

Согласно изменениям, повышается стаж работы, необходимый для выхода на пенсию для представителей всех профессий, за исключением полицейских и военнослужащих. В поправках в закон нашло свое отражение повышение стажа для госслужащих с 15 до 20 календарных лет, для прокуроров – с 25 до 35 лет. Стаж работы для представителей других профессий также повышается на пять лет соответственно.

Кроме того еще одно изменение связано с перечислением на индивидуальный счет гражданина большей части выплачиваемых взносов по обязательному государственному социальному страхованию. Так, теперь не 50 процентов, а 90 процентов выплачиваемых гражданином взносов по обязательному государственному социальному страхованию будут отражаться на его счете.

Закон вступает в силу с первого июля 2017 года.