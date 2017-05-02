В Тбилиси проходит медиа-семинар по нейтрализации деградации земель

2017-05-02 14:59 | www.apa.az | 3

В Тбилиси проходит медиа-семинар по нейтрализации деградации земель на Южном Кавказе.

Как сообщает АПА, на семинаре, организованном Региональным Экологическим Центром для Южного Кавказа (РЭЦ Кавказ) и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), приняли участие журналисты из Азербайджана, Грузии и Армении.

Заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Екатерина Григалава рассказала о важности предотвращения деградации земель и роли СМИ в этом.

Посол Германии в Грузии Даниэль Хасс сказал, что основной целью семинара является провести обмен информацией о подвергшихся деградации землях Южного Кавказа: «Там где происходит деградация земель, происходят изменения в климате, и теряется биоразнообразие. К сожалению, в настоящее время этой проблеме не уделяют достаточно внимания».