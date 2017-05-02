В Азербайджане принят закон о кредитах

2017-05-02 15:04 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Милли Меджлисе приняли законопроект «О залоге движимого имущества».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Fins.az, этот закон позволит упростить использование движимого имущества, как то: скот, автомобили и оборудование, малую технику, телевизоры, компьютеры и т.д. в качестве залога.

В рамках закона будет создан специальный портал, с помощью которого каждый сможет зарегистрировать свое движимое имущество и в будущем использовать его в качестве залога.

У.А.

