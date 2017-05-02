The Independent: Трамп точно провалит тест на гражданство США

2017-05-02 15:10 | www.oxu.az | 3

Некоторые американцы задумались, сможет ли президент США Дональд Трамп вообще пройти тест, который сдают все желающие получить гражданство.

Как сообщает The Independent, на такие мысли американцев толкнули замечания политологов, политиков, журналистов и историков в адрес знаний главы государства в области истории США, передает Oxu.Az.

Одним из вопросов, который включён в этот тест, — о причинах гражданской войны. Среди вариантов ответа — рабство, нефть, сахар и западная экспансия. Как отмечается, со ссылкой на комментарии Трампа, который заявлял, что причиной конфликта севера и юга было рабство, на этот вопрос он бы не смог ответить.

Н.О.