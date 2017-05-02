В Баку может быть создан Клуб фантастических идей (ФОТО)

2017-05-02 15:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 1 мая в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Литературная гостиная» в Союзе писателей Азербайджана прошла встреча учащихся школ Баку с представителями творческой общественности, посвященная 95-летию со дня рождения советского и российского писателя-фантаста Евгения Войскунского, сообщили Trend Life организаторы.

Поздравительные письма СП России за подписью председателя Международного совета по фантастической и приключенческой литературе, секретаря Союза писателей России Виталия Пищенко и Фонда братьев Стругацких за подписью председателя Фонда Андрея Стругацкого гостям представили член СП Азербайджана Александр Хакимов и преподаватель факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова Ольга Арестова.

Известный психолог России Александр Войскунский, сын писателя, предложил вниманию участников обращение Евгения Войскунского.

С пожеланиями успешного проведения юбилейных мероприятий от имени представительства Россотрудничества в Азербайджане выступил, координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Натиг Алиев.

Писатель-фантаст Александр Хакимов рассказал присутствующим о творческом пути юбиляра.

Акпер Алиев, литературный редактор журнала «Скай» Национальной авиации академии выступил с докладом о роли научной фантастики в развитии творческого воображения молодежи.

Молодой писатель-фантаст Рустам Гусейнов информировал присутствующих о современном состоянии научной фантастики в Азербайджане.

Известный историк, востоковед и исследователь Фуад Ахундов поведал о малоизвестных читателю публикациях Евгения Войскунского.

Поэт, писатель Марат Шафиев говорил о значимости дальнейшего развития жанра фантастики в Азербайджане.

В заключении участниками было выражено пожелание о создании Клуба фантастических идей на базе одного из образовательных центров города.

На мероприятии присутствовали проректор по научной работе Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку Азад Тагизаде, председатель Ассоциации русскоязычных учебных заведений Любовь Якунина и другие.