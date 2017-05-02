Милли Меджлис ратифицировал контракт о разведке и разработке месторождений Умид и Бабек

2017-05-02 15:10 | www.apa.az | 3

Милли Меджлис Азербайджана сегодня утвердил Risk Service Contract на разведку и разработку газового месторождения Умид и перспективной структуры Бабек в азербайджанском секторе Каспия, подписанный между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и SOCAR Umid Oil and Gas Limited.

Как сообщает АПА-Экономикс, к контракту также прилагается «Соглашение о разведке и разработке газового месторождения Умид и перспективной структуры Бабек в азербайджанском секторе Каспия», подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration&Production.

Вице-спикер парламента Валех Алексеров отметил, что запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются в 2 млрд. кубометров газа и 40 млн. тонн конденсата. В.Алескеров подчеркнул, что с 2012 года по 1 марта 2017 года с месторождения Умид добыто суммарно 1,314 млрд. кубометров газа и 217,7 тыс. тонн конденсата.

По его словам, основной и стратегической целью правительства Азербайджана считается сохранение полного контроля над газоснабжением на внутреннем рынке страны и сокращение зависимости от внешних факторов, а также обеспечение внутреннего спроса на газ по возможно низким ценам. По его словам, для достижения этой цели принято решение о разработке компанией SOCAR блока Умид-Бабек.