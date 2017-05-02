Добровольцы ASAN приняли участие на Бакинском Шопинг Фестивале

2017-05-02 15:27 | www.apa.az | 3

Бакинский Шопинг Фестиваль сотрудничает с молодежной организацией «Добровольцы ASAN».

Как сообщает АПА, в связи с этим между организатором фестиваля - Бюро Конгрессов Азербайджана (БКА) и молодежной организацией «Добровольцы ASAN» был подписан меморандум о сотрудничестве.



Меморандум обеспечивает партнерство и сотрудничество между организациями, охватывает деятельность по формированию здорового образа жизни в молодежной среде, привлечению молодежи к деятельности, основанной на здоровых ценностях, ограждению их от отрицательного влияния, усилению интереса к государственной экономике и развитию туризма, содействию волонтерской деятельности на Бакинском Шопинг Фестивале и другие сферы, входящие в круг общих интересов организаций.



В рамках программы по сотрудничеству предусмотрена организация совместных проектов, конференций, семинаров. На основе взаимной договоренности к организации проектов локального и международного значения, проводимых БКА, будет привлекаться и молодежная организация «Добровольцы ASAN».



Сотрудничество имеет важное значение и с точки зрения накопления опыта молодежью организации «Добровольцы ASAN» в сфере развития экономики и туризма. В то же время инициатива общественного характера, исходящая от Бюро Конгрессов Азербайджана, будет поддерживаться организацией «Добровольцы ASAN» и по оговоренным сторонами направлениям будут проводиться совместные мероприятия.