«Сумасшедший Самир» приговорен к 11 годам заключения – ФОТО

2017-05-02 15:14 | www.oxu.az | 3

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Самира Асланова, обвиняемого в хранении огнестрельного оружия и обороте наркотических средств, а также Фикрета Эфендиева, обвиняемого в вымогательстве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова был вынесен приговор.

Суд приговорил С.Асланова к 11 годам, а Ф.Эфендиева – к 10 годам лишения свободы.

В марте 2015 года сотрудники Управления полиции Сураханского района задержали жителя Баку С.Асланова, 1975 года рождения, и Ф.Эфендиева. У них изъяли автомат и 10 грамм героина.

С.Асланов известен в криминальном мире под кличкой «Сумасшедший Самир» (Dəli Samir).

У.А.