МВФ ожидает рост ненефтяного ВВП Азербайджана в ближайшие два года

2017-05-02 15:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает рост ненефтяного ВВП Азербайджана в 2017 году на 0,6 процента, а в 2018 году - на 2,2 процента, следует из обновленного отчета “Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia Update”.

Согласно прогнозам, в этом году ВВП Азербайджана достигнет 38,6 миллиарда долларов. В следующем году ожидается, что он составит 42 миллиарда долларов.

Аналитики фонда считают, что доходы правительства Азербайджана в 2017 году составят 34,5 процента от ВВП, что приравнивается приблизительно 13,3 миллиарда долларов, а расходы - 45 процентов ВВП (17,37 миллиарда долларов). В 2018 году фонд прогнозирует доходы Азербайджана на уровне 37,1 процента от ВВП (15,58 миллиарда долларов), а в 2018 году - 34,4 процента ВВП (14,45 миллиарда долларов).

В то же время, по прогнозам МВФ, экспорт Азербайджана в 2017 году составит 17,8 миллиарда долларов, а в 2018 году - увеличится до 19 миллиардов долларов.

Как отмечается в отчете, профицит счета текущих операций Азербайджана в ближайшие два года составит 0,6 миллиарда и 1,6 миллиарда долларов соответственно.

Офис МВФ открыт в Баку с 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

(Автор: Азад Гасанли)

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