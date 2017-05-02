Азербайджанский народ возмущен решением ПАСЕ по Турции - Зейнаб Ханларова

2017-05-02 15:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ПАСЕ приняла столь предвзятое решение, потому что видит усиление Турции, сказала депутат Зейнаб Ханларова, комментируя на пленарном заседании парламента Азербайджана во вторник решение ПАСЕ о возвращении Турции под мониторинг.

Зейнаб Ханларова сказала, что весь азербайджанский народ возмущен этим решением ПАСЕ.

«Предлагаю выразить протест от имени всего парламента Азербайджана. Потому что такое же отношение, как к Турции, будет проявляться и к нам. И в этот момент мы должны быть рядом с Турцией», - сказала депутат.

Напомним, что недавно большинство депутатов ПАСЕ проголосовало за резолюцию, которая предусматривает возвращение Турции под режим мониторинга.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)