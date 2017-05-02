В Лянкяране 15-летнего парня раздавил грузовик

2017-05-02 15:35 | www.apa.az | 2

Как сообщает южное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на территории города Лиман. Аскеров Сохбат Миркерим оглу (1974 г.р.), когда подавал назад грузовой автомобиль марки «ЗИЛ», сбил Аскерова Рамала Заман оглу (2002 г.р.). От полученных травм 15-летний парень скончался на месте.

Согласно информации, инцидент произошел по неосторожности.

Отметим, Р.Аскеров является сыном сестры С.Аскерова.

По факту в прокуратуре ведется расследование.