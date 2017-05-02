Между Фондом Гейдара Алиева и Фондом первого президента Казахстана подписан меморандум

2017-05-02 15:39 | www.apa.az | 2

2 мая между Фондом Гейдара Алиева и Фондом первого президента Республики Казахстан – Лидера Нации подписан меморандум о взаимопонимании.





Как сообщили АПА в Фонде Гейдара Алиева, меморандум подписали исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов и исполнительный директор Фонда первого президента Республики Казахстан – Лидера Нации Канат Джумабаев.





Меморандум будет охватывать сотрудничество в социальной, культурной, образовательной и научной сферах.



На церемонии полписания были обсуждены расширение сотрудничества между двумя фондами и реализация совместных проектов. Отмечено, что это сотрудничество послужит укреплению связей между народами Азербайджана и Казахстана, углублению взаимопонимания и доверия.

Было отмечено, что в будущем будет проделана работа для расширения двусторонних связей между Фондом Гейдара Алиева и Фондом первого президента Республики Казахстан – Лидера Нации, реализованы успешные проекты.

В связи с тем, что деятельность обоих фондов в целом охватывает одни и те же сферы, было отмечено, что в будущем будут реализованы совместные международные проекты.

Затем делегация из Казахстана ознакомилась с выставочными залами в Центре Гейдара Алиева и музеем Гейдара Алиева.

В рамках визита гости посетят построенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева Центр реабилитации лиц с синдромом Дауна, ознакомятся с проектами Фонда.