В Киеве прогремел взрыв

2017-05-02 15:32 | www.oxu.az | 2

Неустановленный предмет взорвался на территории учебного заведения в одном из районов украинской столицы, повреждена стена здания.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила во вторник пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

По данным полиции, о взрыве на территории учебного заведения на проспекте Леся Курбаса в полицию сообщил прохожий в понедельник вечером.

«В результате никто не пострадал. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники патрульной полиции и сотрудники Святошинского управления полиции. Правоохранители провели осмотр территории и изъяли остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось. Осколками повреждена стена здания», - говорится в сообщении.

Н.О.