Больше всего туристов в Азербайджан стабильно приезжает из 15 стран - министр

2017-05-02 15:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Число туристов, приехавших в Азербайджан за последние три месяца, увеличилось на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев во время обсуждения на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса законопроекта «О туризме».

Министр подчеркнул, что в соответствии со стратегической «дорожной картой» на маркетинговом рынке обозначены 15 стран и страны с большим потенциалом туристического притока в Азербайджан. «Если туристический поток в страну, в общем, увеличился на 25 процентов, то темпы роста, по туристам из 15 стран стабильно прибывающим в Азербайджан, достигли 36 процентов», - сказал Гараев.

Министр подчеркнул, что свои результаты дают государственная политика и адресные проекты. «Упрощение визового режима повлияло на рост туристического потока в страну. Азербайджан участвует в различных выставках, на мировых телеканалах пропагандируются туристические возможности страны, что также привлекает внимание к нашей стране», - Гараев.

Абульфаз Гараев подчеркнул, что необходимо придавать большое значение использованию электронных туристических услуг. «В законе отражено создание и управление новых туристических зон, применение новых международных стандартов обслуживания, новшества по формированию образовательной системы. Участники рынка, которых включат в Государственный реестр туризма, станут более ответственными. Создание Реестра предотвратит случаи мошенничества, позволит абсолютно прозрачно осуществлять функцию контроля», - подчеркнул министр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)