Эрдоган пригрозил «распрощаться с Евросоюзом»

2017-05-02 16:07 | www.apa.az | 2

Турция откажется от вступления в Евросоюз, если он не откроет новые главы переговоров с Анкарой по этому вопросу.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган.

«Если они этого не сделают, то до свидания. Турция – это не раб, который ждет у дверей. Если пункты будут открыты, то тогда сядем и будем разговаривать. Иначе говорить не о чем», — заявил Эрдоган, выступая перед депутатами парламента от правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара пересмотрит позицию по вступлению в ЕС, если не будет позитивных сдвигов в этом вопросе, а также если сохранится нынешняя враждебная настроенность некоторых стран-членов союза.

Власти Германии в свою очередь выступили против прекращения переговоров о вступлении Турции в Евросоюз. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль назвал это абсолютно неправильной реакцией и высказался за поиск новых форматов диалога.

Соглашение об ассоциации между ЕС (ранее ЕЭС) и Турцией было подписано в 1963 году. Заявку на членство в Евросоюз Анкара подала в 1987 году. Переговоры о вступлении Турции в ЕС, начавшиеся только в 2005 году, неоднократно осложнялись разногласиями, которые приводили к их приостановке. На данный момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года лидеры стран-членов ЕС согласились активизировать переговоры в обмен на согласие Анкары способствовать сокращению притока мигрантов в Евросоюз через ее территорию.