В Индии рентген выявил 75 булавок в теле пациента – ФОТО

2017-05-02 15:38 | www.oxu.az | 2

Бадрилал Мина обратился к врачам из-за сильной боли в пальце ноги. Когда врачи сделали сделали ему рентген, то увидели в теле пациента десятки булавок, передаёт Oxu.Az со ссылкой на Daly Mail.

В целом медикам удалось насчитать 75 металлических предметов под кожей мужчины, причём 40 из них находились в горле, 25 в левой ноге и по две в каждой руке. Пациента заставили лечь в больницу. Сейчас ему пытаются найти хирурга, который сможет удалить все булавки.

О том, как предметы появились в его теле, ни Мина, ни его семья не знают, однако врачи утверждают, что булавки были вколоты в его тело умышленно.

Н.О.