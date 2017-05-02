В Сочи начались переговоры Путина и Меркель

2017-05-02 15:42 | www.oxu.az | 2

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Сочи, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Oxu.Az, ранее сообщалось, что лидеры РФ и Германии встречаются, чтобы обсудить борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию Минских договоренностей.

Формальным поводом для приезда главы германского правительства в РФ после двухлетнего перерыва является подготовка к саммиту «Большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге в июле этого года. Однако, как ожидается, в центре внимания будут находиться все ключевые темы международной повестки дня.

Н.О.