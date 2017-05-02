Стройте свои планы путешествий с пластиковыми картами от Expressbank

2017-05-02 16:01 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С приближением самого яркого времени года – лета начинают строиться планы путешествий. А у вас есть выгодная банковская карта, которой вы сможете пользоваться во время вашей поездки? Дебетовые карты Expressbank являются выгодными, безопасными и удобными средствами осуществления безналичных платежей как внутри страны, так и за границей, говорится в сообщении банка, распространенном во вторник.

С помощью пластиковых карт Expressbank можно обналичивать деньги через банкоматы в любой точке мира, осуществлять онлайн-платежи по интернету, а также выполнять безналичные платежи в торговых/развлекательных центрах. При обналичивании денежных средств с дебетовых карт Expressbank в банкоматах Expressbank комиссия составляет 0%.

Для желающих стать владельцем пластиковых карт Expressbank стоимость Visa Electron/Maestro составляет 6 манатов, а Visa Classic/MasterCard Standart - 8 манатов. При осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP бесплатно будет предоставлена банковская карта Visa Gold/MasterCard Gold, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP можно получить карточку Visa Platinum/MasterCard Platinum. Внесенную сумму можно обналичить без комиссии, а также в рамках проекта ExpressClub, совершая безналичные платежи внутри страны посредством POS-терминалов, превращать свои расходы в доходы.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а шесть располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, можно позвонить в информационный центр 132, воспользоваться веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.