Фонд Гейдара Алиева и Фонд первого Президента Казахстана подписали меморандум (ФОТО)

2017-05-02 16:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева и Фонд первого Президента Казахстана - Лидера нации во вторник подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Меморандум подписали исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и исполнительный директор Фонда первого Президента Казахстана - Лидера нации Канат Жумабаев.

Меморандум охватит сотрудничество в социальной, культурной, научной и образовательной сферах.

На церемонии подписания также обсуждались возможности расширения сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Фондом первого Президента Казахстана - Лидера нации и реализации совместных проектов. Было отмечено, что это сотрудничество будет служить укреплению отношений между народами Азербайджана и Казахстана, внесет вклад в углубление взаимопонимания и доверия. Также было отмечено, что в будущем будут проведены работы, направленные на расширение двусторонних связей между Фондом Гейдара Алиева и Фондом первого Президента Казахстана - Лидера нации, будут реализованы успешные проекты.

Так как деятельность обоих фондов в целом охватывает одинаковые сферы, было подчеркнуто, что в будущем будет достигнута также реализация совместных международных проектов.

Затем казахстанская делегация ознакомилась с выставочными залами в Центре Гейдара Алиева и музеем Гейдара Алиева.

В рамках визита гости также посетят построенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева Реабилитационный центр для лиц с синдромом Дауна, ознакомятся с проектами, реализованными там Фондом.