Еврокомиссар: Мечте Турции о членстве в ЕС пришел конец

2017-05-02 16:11 | www.apa.az | 2

Турция при Эрдогане отвернулась от вступления в ЕС.

Как сообщает АПА со ссылкой на деловую газету «Взгляд», об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

«Если обе стороны все же смогут восстановить дружеские отношения, это будет лишь экономическое сотрудничество», - добавил он.

После многолетнего застоя в вопросе вступления Турции хотя бы в торговый блок ЕС представители руководства стран Евросоюза подчеркивают, что «процесс умер», напоминая о репрессиях Эрдогана в отношении диссидентов, его колких сравнениях «нацистской» и нынешней Германии, а также о референдуме, дающем турецкому президенту новые широкие полномочия.

«Всем ясно, что, по крайней мере, в настоящее время Турция уходит от европейской перспективы», - заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. Пока «в центре наших взаимоотношений должно быть что-то другое», - подчеркнул политик, отметив, что, скорее всего, это будут экономические вопросы. «Мы должны увидеть, что можно сделать в будущем, чтобы понять, сможем ли мы возобновить какое-то сотрудничество», - добавил он.

Хан отметил, что в начале следующего года будет представлен отчет, где еврочиновники рассмотрят окончательный статус Турции. «Отсутствие срочности говорит о нежелании государств ЕС расстроить Анкару, учитывая, что они по-прежнему рассчитывают на Турцию, чтобы та не пускала мигрантов в Европу», - отметили в интервью агентству дипломаты.

Некоторые видят в этом стремление еврочиновников не сжигать мосты в отношениях с Турцией. Между тем, Хан настаивает, что ограничения свободы печати, массовые заключения и урезание гражданских прав сделали почти невозможным в настоящее время для Турции соответствовать критериям вступления в ЕС, а эти критерии «обсуждению не подлежат», подчеркнул еврокомисар.

«Турецкой демократии быть не может. Есть только одна демократия. И турецкий народ имеет те же права на свободу, что и европейцы», - заявил Хан.

Слабое большинство - 51,4% проголосовали в ходе референдума за расширение полномочий турецкого президента.

На прошлой неделе «европроцесс» с Турцией был приостановлен официально, некоторые чиновники также заявили, что Турция больше не соответствует демократическим критериям, чтобы считаться кандидатом, не говоря уже о полноправном членстве в ЕС. Эрдоган в комментарии агентству отметил, что Турция не будет вечно ждать в дверях Европы и сама уйдет от переговоров о вступлении, если исламофобия и враждебность со стороны некоторых государств-членов ЕС сохранится.

Начатый в 2005 году процесс вступления Турции в ЕС согласовывался с первыми экономическими реформами Эрдогана, который был тогда премьер-министром. Турецкие реформы по вступлению в ЕС принесли стране стабильность и привлекли иностранные инвестиции, сделав Турцию важной развивающейся экономикой и стратегической точкой пересечения Азии и Европы, отмечали чиновники ЕС. Благодаря экономическому успеху Эрдоган остается популярным среди населения, которое смогло существенно улучшить свое материальное положение. Евросоюз по-прежнему является крупнейшим иностранным инвестором Турции и торговым партнером, кроме того, Турция граничит с Ираком, Сирией и с Россией в Черном море.